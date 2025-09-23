Відео
Головна Одеса Крим як плацдарм — РФ перетворила півострів на лінію фронту

Крим як плацдарм — РФ перетворила півострів на лінію фронту

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 12:01
Плетенчук пояснив загрози для Одещини зі сторони Криму та Молдови
Стела на в'їзді в Крим. Фото ілюстративне: росЗМІ

Крим залишається ключовим військовим плацдармом Росії у війні проти України. Саме звідти запускають ракети та контролюють повітря над Чорним морем. Через відносно близьку відстань під прицілом з півостру залишається Одещина. Крім того, ситуація з виборами в Молдові також може вплинути на безпеку півдня України.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Атаки з Криму

 

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що Крим став одним із головних осередків російської агресії. Саме там розташована інфраструктура, з якої злітають літаки, запускаються балістичні ракети та контролюється значна частина Чорного моря.

"У Криму вони почуваються відносно безпечно, адже мають велику інфраструктуру. Там зосереджені об’єкти, які безпосередньо впливають на перебіг бойових дій", — зазначив він.

За словами Плетенчука, Крим залишається ключовою точкою для продовження агресії проти України, зокрема проти Одещини. Попри це, географічне розташування Криму створює для Росії й проблеми. Півострів є фактично анклавом, який не має прямого кордону з територією РФ, і це значно ускладнює логістику ворога.

Загроза з Молдови

Плетенчук додав, що крім загрози з півострова для Одещини є небезпека і зі сторони Республіки Молдова, де найближчим часом відбудуться вибори. За його словами, у разі зміни політичного курсу країни це може створити додаткові ризики для південної столиці України.

"Якщо гіпотетично політичний баланс у Молдові зміниться не на користь проєвропейського вектора, це матиме значення і для нашого регіону. Але стратегічно вплинути на ситуацію Росії буде складно, адже анклав у Придністров’ї перебуває фактично в оточенні", — пояснив речник ВМС.

Він додав, що Москва продовжує просувати наративи про необхідність з’єднання з цим анклавом через територію України. Проте наразі географія та позиція міжнародних партнерів роблять реалізацію таких планів вкрай складною.

Нагадаємо, ми писали, що президентка Мая Санду заявила, що Молдова може стати плацдармом для захоплення Одеси. Також ми писали, що Молдова стане наступною ціллю росіян після Польщі.

Одеса Крим Молдова Одеська область Новини Одеси окупація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
