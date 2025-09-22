Знищення РЛС у Криму послаблює армію РФ

Російська РЛС в полі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Вибухи у Криму могли пошкодити рідкісну радіолокаційну станцію. Такі об’єкти дорогі та складні у виробництві, і відновити їх росіянам буде важко. Крім того, дальність роботи таких систем має свої обмеження.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Знищення РЛС

Олексій Гетьман пояснив, що будь-яка радіолокаційна станція є цінною ціллю через складність технологій і високу вартість. Такі станції, зокрема в Криму, можуть спостерігати на сотні кілометрів, але лише за умови, що ціль знаходиться на висоті. На низькій відстані їхні можливості обмежені, адже об’єкти зникають за лінією горизонту.

"Це коштовна техніка, її не так просто замінити. Але потрібно розуміти, що вона бачить тільки до лінії горизонту", — зазначив він.

Українські дрони

Гетьман зазначив, що РЛС часто знищуються дронами "Примара". Вони можуть нести до 6 кг вибухівки. Проте мають дальність лише близько 12 кілометрів.

"Це означає, що безпілотник був запущений майже безпосередньо біля цілі", — додав Гетьман.

Таким чином, удари по радіолокаційних системах у Криму не лише зменшують можливості російських військ контролювати український південь, але й демонструють нові тактики застосування дронів на близьких відстанях.

