Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Знищення систем спостереження у Криму — нова тактика українців

Знищення систем спостереження у Криму — нова тактика українців

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 18:25
Знищення РЛС у Криму послаблює армію РФ
Російська РЛС в полі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Вибухи у Криму могли пошкодити рідкісну радіолокаційну станцію. Такі об’єкти дорогі та складні у виробництві, і відновити їх росіянам буде важко. Крім того, дальність роботи таких систем має свої обмеження.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Реклама
Читайте також:

Знищення РЛС

Олексій Гетьман пояснив, що будь-яка радіолокаційна станція є цінною ціллю через складність технологій і високу вартість. Такі станції, зокрема в Криму, можуть спостерігати на сотні кілометрів, але лише за умови, що ціль знаходиться на висоті. На низькій відстані їхні можливості обмежені, адже об’єкти зникають за лінією горизонту.

"Це коштовна техніка, її не так просто замінити. Але потрібно розуміти, що вона бачить тільки до лінії горизонту", — зазначив він.

Українські дрони

Гетьман зазначив, що РЛС часто знищуються дронами "Примара". Вони можуть нести до 6 кг вибухівки. Проте мають дальність лише близько 12 кілометрів.

"Це означає, що безпілотник був запущений майже безпосередньо біля цілі", — додав Гетьман.

Таким чином, удари по радіолокаційних системах у Криму не лише зменшують можливості російських військ контролювати український південь, але й демонструють нові тактики застосування дронів на близьких відстанях.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму згоріли російські гелікоптери та радар. Також ми писали, що через удари по НПЗ російські ракетоносії втрачають пальне.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації