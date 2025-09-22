Видео
Уничтожение систем наблюдения в Крыму — новая тактика украинцев

Уничтожение систем наблюдения в Крыму — новая тактика украинцев

Дата публикации 22 сентября 2025 18:25
Уничтожение РЛС в Крыму ослабляет армию РФ
Российская РЛС в поле. Фото иллюстративное: росСМИ

Взрывы в Крыму могли повредить редкую радиолокационную станцию. Такие объекты дорогие и сложные в производстве, и восстановить их россиянам будет трудно. Кроме того, дальность работы таких систем имеет свои ограничения.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Уничтожение РЛС

Алексей Гетьман пояснил, что любая радиолокационная станция является ценной целью из-за сложности технологий и высокой стоимости. Такие станции, в частности в Крыму, могут наблюдать на сотни километров, но только при условии, что цель находится на высоте. На низком расстоянии их возможности ограничены, ведь объекты исчезают за линией горизонта.

"Это ценная техника, ее не так просто заменить. Но нужно понимать, что она видит только до линии горизонта", — отметил он.

Украинские дроны

Гетьман отметил, что РЛС часто уничтожаются дронами "Призрак". Они могут нести до 6 кг взрывчатки. Однако имеют дальность лишь около 12 километров.

"Это означает, что беспилотник был запущен почти непосредственно у цели", — добавил Гетьман.

Таким образом, удары по радиолокационным системам в Крыму не только уменьшают возможности российских войск контролировать украинский юг, но и демонстрируют новые тактики применения дронов на близких расстояниях.

Напомним, мы сообщали, что в Крыму сгорели российские вертолеты и радар. Также мы писали, что из-за ударов по НПЗ российские ракетоносители теряют топливо.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
