Плетенчук объяснил угрозы для Одесской области со стороны Крыма и Молдовы

Стела на въезде в Крым. Фото иллюстративное: росСМИ

Крым остается ключевым военным плацдармом России в войне против Украины. Именно оттуда запускают ракеты и контролируют воздух над Черным морем. Из-за относительно близкого расстояния под прицелом с полуострова остается Одесская область. Кроме того, ситуация с выборами в Молдове также может повлиять на безопасность юга Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Атаки из Крыма

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что Крым стал одним из главных очагов российской агрессии. Именно там расположена инфраструктура, с которой взлетают самолеты, запускаются баллистические ракеты и контролируется значительная часть Черного моря.

"В Крыму они чувствуют себя относительно безопасно, ведь имеют большую инфраструктуру. Там сосредоточены объекты, которые непосредственно влияют на ход боевых действий", — отметил он.

По словам Плетенчука, Крым остается ключевой точкой для продолжения агрессии против Украины, в частности против Одесской области. Несмотря на это, географическое расположение Крыма создает для России и проблемы. Полуостров является фактически анклавом, который не имеет прямой границы с территорией РФ, и это значительно усложняет логистику врага.

Угроза из Молдовы

Плетенчук добавил, что кроме угрозы с полуострова для Одесской области есть опасность и со стороны Республики Молдова, где в ближайшее время состоятся выборы. По его словам, в случае изменения политического курса страны это может создать дополнительные риски для южной столицы Украины.

"Если гипотетически политический баланс в Молдове изменится не в пользу проевропейского вектора, это будет иметь значение и для нашего региона. Но стратегически повлиять на ситуацию России будет сложно, ведь анклав в Приднестровье находится фактически в окружении", — пояснил представитель ВМС.

Он добавил, что Москва продолжает продвигать нарративы о необходимости соединения с этим анклавом через территорию Украины. Однако сейчас география и позиция международных партнеров делают реализацию таких планов крайне сложной.

Напомним, мы писали, что президент Майя Санду заявила, что Молдова может стать плацдармом для захвата Одессы. Также мы писали, что Молдова станет следующей целью россиян после Польши.