Головна Одеса Знищення унікальних літаків РФ — чи є їм заміна

Знищення унікальних літаків РФ — чи є їм заміна

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:48
Плетенчук розповів про роль літаків-амфібій Бе-12 у Чорному морі
Російський літак-амфібія перед польотом. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українська розвідка завдала удару по ворожій авіації в тимчасово окупованому Криму. Вперше в історії були знищені два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8. Ці машини росіяни використовували для пошуку українських морських дронів та патрулювання акваторії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Особливість літаків

За словами Дмитра Плетенчука, літаки-амфібії Бе-12 — це стара модель, частину якої росіяни навіть планували вивести з експлуатації. Утім, через активне застосування Україною морських дронів, ці машини знову повернули у використання.

"Їхнє основне завдання — протидронові польоти та огляд акваторії. У літака невелика крейсерська швидкість, що дозволяє оператору спостерігати море під час польоту. Це своєрідні "протидронові" літаки", — пояснив речник.

Він зазначив, що такі машини є важливим елементом оборони росіян не лише у Криму, а й у Новоросійську. Окрім Бе-12, у ворога є новіша модель — Бе-200, проте саме "Чайки" активно використовували для патрулювання. Плетенчук додав, що удари по таких цілях у глибокому тилу вимагають особливої тактики і технологій, адже доводиться долати багаторівневу систему ППО.

"Давайте згадаємо, минулого разу було вражено пункт управління. Він нібито далеко, він нібито не на лінії бойового зіткнення, але це пункт управління зв'язку. А перед ним пункт управління дронами і безпосередньо їхні стоянки. Чим глибше гіпстрайк, тим більше він відчутний для ворога", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми писали, що Росія перетворила Крим на лінію фронта. Також ми повідомляли, що знищення РЛС в Криму — це нова тактика українців.

Одеса Крим ВМС Одеська область Новини Одеси ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
