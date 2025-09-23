Плетенчук рассказал о роли самолетов-амфибий Бе-12 в Черном море

Российский самолет-амфибия перед полетом. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинская разведка нанесла удар по вражеской авиации во временно оккупированном Крыму. Впервые в истории были уничтожены два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8. Эти машины россияне использовали для поиска украинских морских дронов и патрулирования акватории.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Особенность самолетов

По словам Дмитрия Плетенчука, самолеты-амфибии Бе-12 — это старая модель, часть которой россияне даже планировали вывести из эксплуатации. Впрочем, из-за активного применения Украиной морских дронов, эти машины снова вернули в использование.

"Их основная задача — противодронные полеты и осмотр акватории. У самолета небольшая крейсерская скорость, что позволяет оператору наблюдать море во время полета. Это своеобразные "противодронные" самолеты", — пояснил спикер.

Он отметил, что такие машины являются важным элементом обороны россиян не только в Крыму, но и в Новороссийске. Кроме Бе-12, у врага есть более новая модель — Бе-200, однако именно "Чайки" активно использовали для патрулирования. Плетенчук добавил, что удары по таким целям в глубоком тылу требуют особой тактики и технологий, ведь приходится преодолевать многоуровневую систему ПВО.

"Давайте вспомним, в прошлый раз был поражен пункт управления. Он якобы далеко, он якобы не на линии боевого соприкосновения, но это пункт управления связи. А перед ним пункт управления дронами и непосредственно их стоянки. Чем глубже гипстрайк, тем больше он ощутим для врага", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы писали, что Россия превратила Крым в линию фронта. Также мы сообщали, что уничтожение РЛС в Крыму — это новая тактика украинцев.