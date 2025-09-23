Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Уничтожение уникальных самолетов РФ — есть ли им замена

Уничтожение уникальных самолетов РФ — есть ли им замена

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 15:48
Плетенчук рассказал о роли самолетов-амфибий Бе-12 в Черном море
Российский самолет-амфибия перед полетом. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинская разведка нанесла удар по вражеской авиации во временно оккупированном Крыму. Впервые в истории были уничтожены два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8. Эти машины россияне использовали для поиска украинских морских дронов и патрулирования акватории.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Особенность самолетов

По словам Дмитрия Плетенчука, самолеты-амфибии Бе-12 — это старая модель, часть которой россияне даже планировали вывести из эксплуатации. Впрочем, из-за активного применения Украиной морских дронов, эти машины снова вернули в использование.

"Их основная задача — противодронные полеты и осмотр акватории. У самолета небольшая крейсерская скорость, что позволяет оператору наблюдать море во время полета. Это своеобразные "противодронные" самолеты", — пояснил спикер.

Он отметил, что такие машины являются важным элементом обороны россиян не только в Крыму, но и в Новороссийске. Кроме Бе-12, у врага есть более новая модель — Бе-200, однако именно "Чайки" активно использовали для патрулирования. Плетенчук добавил, что удары по таким целям в глубоком тылу требуют особой тактики и технологий, ведь приходится преодолевать многоуровневую систему ПВО.

"Давайте вспомним, в прошлый раз был поражен пункт управления. Он якобы далеко, он якобы не на линии боевого соприкосновения, но это пункт управления связи. А перед ним пункт управления дронами и непосредственно их стоянки. Чем глубже гипстрайк, тем больше он ощутим для врага", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы писали, что Россия превратила Крым в линию фронта. Также мы сообщали, что уничтожение РЛС в Крыму — это новая тактика украинцев.

Одесса Крым ВМС Одесская область Новости Одессы ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации