Удары по Крыму — оккупанты прячутся на гражданских объектах

Удары по Крыму — оккупанты прячутся на гражданских объектах

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 18:09
Санаторий Форос в Крыму превратили в военную базу
Санаторий "Форос" в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные атаковали санаторий Форос в Крыму. Этот объект связывают с российскими спецслужбами, а раньше он был местом отдыха руководства Кремля. Сейчас территория используется не для курортного отдыха, а для размещения оккупационных сил.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Базы россиян

Представитель ВМС рассказал, что в Крыму зафиксированы взрывы возле санатория Форос, который стал одной из баз российских военных. Оккупационная власть пыталась заверить, что речь идет только о сбитии беспилотников, однако за этим стоит больше, чем просто "санаторий". Форос долгое время был знаковым местом для советской и российской элиты. Здесь неоднократно отдыхал Владимир Путин, а после оккупации полуострова комплекс фактически превратили в военную инфраструктуру.

"Форос уже давно не просто санаторий. Здесь концентрируют личный состав и проводят закрытые мероприятия ФСБ", — отметил Плетенчук.

Есть и версия, что во время взрывов там мог находиться коллаборационист Владимир Сальдо, которого оккупанты поставили руководить Херсонщиной. Его присутствие в Форосе могло стать дополнительным фактором для удара. В целом большинство санаториев и детских лагерей в Крыму превращены в военные базы или места для проживания силовиков.

"Бывшие курорты Крыма сегодня играют роль закрытых военных комплексов. Отдых для гражданских здесь уже не на первом месте", — подытожил спикер.

Напомним, мы писали, что украинские надводные дроны вывели войну в море на новый уровень. Также мы сообщали, что самолеты-амфибии, которые уничтожили украинские спецназовцы в Крыму, использовались для поиска украинских морских дронов и патрулирования акватории

