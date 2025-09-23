Санаторий Форос в Крыму превратили в военную базу

Санаторий "Форос" в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные атаковали санаторий Форос в Крыму. Этот объект связывают с российскими спецслужбами, а раньше он был местом отдыха руководства Кремля. Сейчас территория используется не для курортного отдыха, а для размещения оккупационных сил.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Базы россиян

Представитель ВМС рассказал, что в Крыму зафиксированы взрывы возле санатория Форос, который стал одной из баз российских военных. Оккупационная власть пыталась заверить, что речь идет только о сбитии беспилотников, однако за этим стоит больше, чем просто "санаторий". Форос долгое время был знаковым местом для советской и российской элиты. Здесь неоднократно отдыхал Владимир Путин, а после оккупации полуострова комплекс фактически превратили в военную инфраструктуру.

"Форос уже давно не просто санаторий. Здесь концентрируют личный состав и проводят закрытые мероприятия ФСБ", — отметил Плетенчук.

Есть и версия, что во время взрывов там мог находиться коллаборационист Владимир Сальдо, которого оккупанты поставили руководить Херсонщиной. Его присутствие в Форосе могло стать дополнительным фактором для удара. В целом большинство санаториев и детских лагерей в Крыму превращены в военные базы или места для проживания силовиков.

"Бывшие курорты Крыма сегодня играют роль закрытых военных комплексов. Отдых для гражданских здесь уже не на первом месте", — подытожил спикер.

