Украина получит дополнительную финансовую поддержку от Европейского фонда, — Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE

Европейский фонд предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в 50 миллиардов гривен. Сейчас команды обеих сторон работают над деталями соглашения, и ожидается, что оно будет официально подписано в ближайшее время.

Об этом во время пресс брифинга в Одессе сообщила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Украина получит финансовую помощь

Бербок заявила, что финансовое соглашение станет важным шагом для Украины. Это позволит укрепить экономику и реализовать стратегические проекты.

"У нас на европейском рынке сейчас сильная поддержка и 50 миллиардов евро от Европейского фонда мира будут дополнительно предоставлены Украине. На данный момент проводятся последние технические детали, каким образом эти обязательства двусторонние можно дополнить", — заявила министер.

Безопасные гарантии

Кроме этого, Анналена Бербок также напомнила и о подписании Киевом и Берлином гарантий безопасности. По ее словам, это укрепит отношения двух стран.

"Справедливо сказали, что мы слишком медленно действовали в начале, но мы параллельно действовали. На прошлой неделе мы предоставили Украине обязательства по безопасности", — подчеркнула Анналена Бербок.

С кем Украина уже подписала гарантии безопасности

Отметим, что соглашение о безопасности с Украиной уже подписала Великобритания, Германия, Франция и Канада. Продолжаются переговоры с Японией, США и Польшей.

Напомним, Бундестаг выделил средства на восстановление терминала порта Одессы, являющегося одним из самых больших вложений за время полномасштабной войны.

Также мы писали, что германская внешняя политика изменила курс развития. Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.