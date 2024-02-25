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Україна отримає додаткову фінансову підтримку від Європейського фонду, — Анналена Бербок

25 лютого 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Україна отримає додаткову фінансову підтримку від Європейського фонду, — Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Європейський фонд надасть Україні додаткову фінансову підтримку у 50 мільярдів гривень. Зараз команди обох сторін працюють над деталями угоди, і очікується, що вона буде офіційно підписана найближчим часом. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

Україна отримає фінансову допомогу

Бербок заявила, що фінансова угода стане важливим кроком для України. Це дозволить зміцнити економіку та реалізувати стратегічні проєкти.

"Ми маємо на європейському ринку зараз сильну підтримку і 50 мільярдів євро від Європейського фонду миру будуть додатково надані Україні. На цей момент проводяться останні технічні деталі, яким чином ці зобов’язання двосторонні можна доповнити", — заявила міністерка.

Безпекові гарантії

Крім цього, Анналена Бербок також нагадала і про підписання Києвом і Берліном безпекових гарантій. За її словами це зміцнить відносини двох країн.

"Справедливо сказали, що ми надто повільно діяли на початку, але ми паралельно діяли. Минулого тижня ми надали Україні безпекові зобов’язання", — підкреслила Анналена Бербок. 

З ким Україна уже підписала безпекові гарантії

Зазначимо, що безпекову угоду з Україною вже підписала Велика Британія, Німеччина, Франція та Канада. Тривають перемовини з Японією, США та Польщею.

Нагадаємо, Бундестаг виділив кошти на відновлення термінала порту Одеси, що є одним з найбільших вкладень за час повномасштабної війни. 

Також ми писали, що німецька зовнішня політика змінила курс розвитку. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччини.

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