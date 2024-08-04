Украина получит 50 млн евро для развития портовой инфраструктуры

Украина получит денежную поддержку от ЕС для развития портовой инфраструктуры
Сегодня, 4 августа, правительство Украины приняло решение о привлечении международных инвестиций на ремонт и развитие портовой инфраструктуры Одесской области. Всего планируется получить от ЕС 50 млн евро.
Об этом в воскресенье, 4 августа, на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Средства на восстановление
"Приняли два решения для получения 50 млн евро поддержки от Евросоюза на ремонт и развитие украинской портовой инфраструктуры, а также для получения дополнительных 50 млн евро от ЕС на восстановление", — написал Шмыгаль.
По его словам, эти средства будут направлены на улучшение и восстановление портовой инфраструктуры, что жизненно важно для экономики страны, особенно в условиях военного положения. Благодаря международной поддержке, Украина сможет повысить эффективность своих портов, обеспечить бесперебойный экспорт товаров и улучшить логистические связи.
Больше о работе портов
За 11 месяцев функционирования Украинского зернового коридора грузооборот в портах Великой Одессы составил 60 млн тонн. Почти 41 млн тонн — это экспортируемая продовольствие в 46 стран мира. Добавим, что, по данным портала MarineTraffic, в настоящее время в акватории Черного моря находится более 30 судов, ожидающих очереди загрузки, еще четыре направляются на выход из портов Большой Одессы. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.
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