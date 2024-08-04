Україна отримає 50 млн євро для розвитку портової інфраструктури

Судна в Одеському порту. Фото: УНІАН

Сьогодні, 4 серпня, уряд України ухвалив рішення про залучення міжнародних інвестицій на ремонт та розвиток портової інфраструктури Одещини. Загалом планується отримати від ЄС 50 млн євро.

Про це у неділю, 4 серпня, на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Кошти на відбудову

"Ухвалили два рішення для отримання 50 млн євро підтримки від Євросоюзу на ремонт та розвиток української портової інфраструктури, а також для отримання додаткових 50 млн євро від ЄС на відбудову", — написав Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на покращення та відновлення портової інфраструктури, що є життєво важливим для економіки країни, особливо в умовах воєнного стану. Завдяки міжнародній підтримці Україна зможе підвищити ефективність своїх портів, забезпечити безперебійний експорт товарів та покращити логістичні зв’язки.

Більше про роботу портів

За 11 місяців функціонування Українського зернового коридору вантажообіг в портах Великої Одеси становив 60 млн тонн. Майже 41 млн тонн — це експортоване продовольство до 46 країн світу. Додамо, що, за даними порталу MarineTraffic, наразі в акваторії Чорного моря перебуває понад 30 суден, які очікують черги на завантаження, ще чотири прямують на вихід з портів Великої Одеси. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.