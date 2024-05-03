Украина получила новое судно для портов Дунайского кластера — что известно

Новое лоцманское судно, полученное Украиной. Фото: Александр Кубраков

Украина получила еще одно судно с поддержкой американских партнеров. Это может оказать существенное влияние на развитие украинского судоходства в Дунайском кластере, ведь плавсредство в ближайшее время уже выйдет на воду.



Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Дополнительное судно для портов Дуная

Новое плавсредство было приобретено при полном финансировании Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Судно обладает большим потенциалом для повышения объемов грузоперевозок и развития логистических услуг в портах Дунайского кластера.

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"Дополнительное судно означает возможность увеличения судов и это один из механизмов Стратегии развития портов Дунайского кластера. Порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск в прошлом году забрали на себя треть всего грузооборота",— написал министр.

Поддержка украинского судоходства

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры системно сотрудничает с американскими партнерами по развитию портового кластера. В настоящее время при поддержке партнеров усиливается защита портовой инфраструктуры, а также продолжается развитие логистики.

"Благодаря этому сотрудничеству было привлечено оборудование для защиты объектов критической инфраструктуры морских портов, передана специальная техника для грузоперевалки, привлечено дополнительное финансирование для проектов развития логистики в регионе" , — отметил Александр Кубраков.

Американские партнеры поддерживают развитие украинского судоходства. Фото: Александр Кубраков

Больше о работе портов Большой Одессы

Напомним, что в связи с выходом России по Черноморской зерновой инициативе в июле прошлого года показатели украинского экспорта быстро растут. Уже более тысячи судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.

Мы писали, что стратегическое значение портов для Украины становится центральной темой и причиной желания россиян захватить Одессу. Ведь именно порты Большой Одессы важный торговый узел с иностранными партнерами.