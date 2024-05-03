Україна отримала нове судно для портів Дунайського кластеру — що відомо

Нове лоцманське судно, яке отримала Україна. Фото: Олександр Кубраков

Україна отримала ще одне судно за підтримки американських партнерів. Це може суттєво вплинути на розвиток українського судноплавства у Дунайському кластері, адже плавзасіб найближчим часом вже вийде на воду.



Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Додаткове судно для портів Дунаю

Новий плавзасіб був придбаний за повного фінансування Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Судно має великий потенціал для підвищення обсягів вантажоперевезень та розвитку логістичних послуг у портах Дунайського кластеру.

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"Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів Дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третина всього вантажообігу", — написав міністр.

Підтримка українського судноплавства

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури системно співпрацює з американськими партнерами над розвитком портового кластеру. Наразі за підтримки партнерів посилюється захист портової інфраструктури а також триває розвиток логістики.

"Завдяки цій співпраці було залучено обладнання для захисту обʼєктів критичної інфраструктури морських портів, передано спеціальну техніку для вантажоперевалки, залучено додаткове фінансування для проєктів розвитку логістики в регіоні", — зазначив Олександр Кубраков.



Американські партнери підтримують розвиток українського судноплавства. Фото: Олександр Кубраков

Більше про роботу портів Великої Одеси

Нагадаємо, що у зв'язку з виходом Росії з Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року показники українського експорту стрімко зростають. Вже понад тисячі суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.

Також ми писали, що стратегічне значення портів для України стає центральною темою та причиною бажання росіян захопити Одесу. Адже саме порти Великої Одеси — важливий торговельний вузол із іноземними партнерами.