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Украина поддерживает создание буферной зоны в направлении российских регионов, — Братчук

6 июля 2024 18:23
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Украина поддерживает "буферные зоны", предложенные Россией, но есть нюанс
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Оккупанты неоднократно распространяли информацию о якобы создании "буферной зоны" на Харьковщине и других временно оккупированных территориях. Украина готова к таким участкам, но только если они будут находиться в российских регионах.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Создание "буферной зоны" в сторону России

"Создание буферной зоны должно включать российские регионы: Белгород, Брянск, Краснодарский край и Ростовскую область. Мы говорим о создании буферной санитарной зоны, которая обезопасит украинские границы", — заявил военный.

Братчук говорит, что зона "специальных военных операций", которую ведет РФ, уже постепенно расширяется и на территорию страны-агрессора. Мол, это подтверждается регулярными ударами дронов по российским объектам.

"Это очень хорошо, что наши дроны долетают до целей и попадают в них. Это очень хорошо", — сказал он.

Больше о войне

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что война, развязанная Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где началась. При этом он уточнил, что процесс уже начался.

Также мы писали, что Алексей Данилов объяснил, почему Россия совершает ночные атаки на Киев. По его словам, столица Украины остается недостижимой целью российского диктатора Владимира Путина.

В крымских пабликах отмечаются изменения в риторике обсуждений событий, касающихся военных действий. Хотя некоторые публикации продолжают подыгрывать российской пропаганде, но в основном начали подчеркивать негативные последствия из-за войны.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы Сергей Братчук

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