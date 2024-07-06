Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна підтримує створення буферної зони у напрямку російських регіонів, — Братчук arrow

Україна підтримує створення буферної зони у напрямку російських регіонів, — Братчук

6 липня 2024 18:23
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Україна підтримує "буферні зони" запропоновані Росією, але є нюанс
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Окупанти неодноразово поширювали інформацію про нібито створення "буферної зони" на Харківщині та інших тимчасово окупованих територіях. Україна готова до таких ділянок, але тільки якщо вони будуть розташовані в російських регіонах. 

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Читайте також:

Створення "буферної зони" у бік Росії

"Створення буферної зони має включати російські регіони: Бєлгород, Брянськ, Краснодарський край та Ростовську область. Ми говоримо про створення буферної санітарної зони, яка убезпечить українські кордони", — заявив військовий.

Братчук каже, що зона "спеціальних військових операцій", яку веде РФ, вже поступову розширюється й на територію країни-агресорки. Мовляв, це підтверджується регулярними ударами дронів по російських об'єктах. 

"Це дуже добре, що наші дрони долітають до цілей і влучають у них. Це дуже добре", — сказав він

Більше про війну

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що війна, розв'язана Росією проти України, обернеться внутрішньою війною у самій Росії та закінчиться там, де розпочалась. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.

Також ми писали, що Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.

Додамо, в кримських пабліках відзначаються зміни в риториці обговорень подій, що стосуються військових дій. Хоча деякі публікації продовжують підігрувати російській пропаганді, але здебільшого почали наголошувати на негативних наслідках через війну.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Сергій Братчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання