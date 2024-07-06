Україна підтримує "буферні зони" запропоновані Росією, але є нюанс

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Окупанти неодноразово поширювали інформацію про нібито створення "буферної зони" на Харківщині та інших тимчасово окупованих територіях. Україна готова до таких ділянок, але тільки якщо вони будуть розташовані в російських регіонах.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Створення "буферної зони" у бік Росії

"Створення буферної зони має включати російські регіони: Бєлгород, Брянськ, Краснодарський край та Ростовську область. Ми говоримо про створення буферної санітарної зони, яка убезпечить українські кордони", — заявив військовий.

Братчук каже, що зона "спеціальних військових операцій", яку веде РФ, вже поступову розширюється й на територію країни-агресорки. Мовляв, це підтверджується регулярними ударами дронів по російських об'єктах.

"Це дуже добре, що наші дрони долітають до цілей і влучають у них. Це дуже добре", — сказав він

Більше про війну

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що війна, розв'язана Росією проти України, обернеться внутрішньою війною у самій Росії та закінчиться там, де розпочалась. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.

Також ми писали, що Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.

Додамо, в кримських пабліках відзначаються зміни в риториці обговорень подій, що стосуються військових дій. Хоча деякі публікації продовжують підігрувати російській пропаганді, але здебільшого почали наголошувати на негативних наслідках через війну.