Даниил Гетманцев: Через Польшу идет на экспорт только 5% украинского зерна

Грузовики с зерном стоят в очереди. Фото: УНИАН

Украина изучает альтернативные маршруты польскому коридору для экспорта зерна. Поскольку через Польшу можно экспортировать всего 5% от общего объема зерна.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым.

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Экспорт по польскому коридору

По его словам, в сложной ситуации с блокировкой польского коридора для экспорта зерна Украина активно ищет альтернативные маршруты и рассматривает возможности для развития морских коридоров. Гетманцев подчеркнул, что блокировка со стороны Польши не имеет существенного влияния на общий экспорт страны, поскольку польский коридор составляет лишь 5% от общего объема и те идут экспорта идут транзитом, а не предназначены для польского рынка.

"Мы не можем запретить или навязать свою волю другому государству, особенно тому, от которого мы зависим и которое помогает нам в этой войне", — отметил председатель комитета.

Он добавил, что некоторые политические силы в Польше используют радикальные действия для повышения своих рейтингов, но Украина не может вмешиваться во внутренние дела другой страны.

"Ситуация с блокированием коридоров является результатом внутренней политики Польши и ее отношений с Еврокомиссией, в частности, в контексте зеленой политики и аграрной поддержки", — добавил политик.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Новости.

Морские коридоры

Кроме этого, по словам Даниила Гетманцева, Украина имеет поддержку от большинства политических сил в Польше и других соседних странах и ведет переговоры на высоком уровне для решения логистических проблем. Он также отметил важность развития морских коридоров, что решит большинство логистических проблем.

"У нас есть альтернативы, такие как Румыния и Молдова, которые никогда не блокировали коридоры и понимают экономические выгоды от транзита украинских зерновых", — отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, Украина активно борется с действовавшей много лет системой, позволяя экспортерам зерна уклоняться от уплаты налогов и не возвращать валютную выручку. По словам представителей власти, новые меры и законодательные изменения уже принесли существенные результаты, а в течение двух месяцев вопрос будет полностью закрыт.