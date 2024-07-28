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Україна розглядає альтернативи польському коридору для експорту зерна

28 липня 2024 18:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Данило Гетманцев: Через Польщу йде на експорт тільки 5% українського зерна
Вантажівки з зерном стоять в черзі. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Україна вивчає альтернативні маршрути польському коридору для експорту зерна. Оскільки через Польщу можна експортувати лише 5% від загального обсягу збіжжя. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

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За його словами, у складній ситуації з блокуванням польського коридору для експорту зерна, Україна активно шукає альтернативні маршрути й розглядає можливості для розвитку морських коридорів. Гетманцев підкреслив, що блокування з боку Польщі не має істотного впливу на загальний експорт країни, оскільки польський коридор становить лише 5% від загального обсягу і ті йдуть експорту йдуть транзитом, а не призначені для польського ринку.

"Ми не можемо заборонити чи нав'язати свою волю іншій державі, особливо тій, від якої ми залежимо і яка допомагає нам у цій війні", — зазначив голова комітету.

Він додав, що певні політичні сили в Польщі використовують радикальні дії для підвищення своїх рейтингів, але Україна не може втручатися у внутрішні справи іншої країни.

"Ситуація з блокуванням коридорів є результатом внутрішньої політики Польщі та її відносин з Єврокомісією, зокрема у контексті зеленої політики та аграрної підтримки", — додав політик.

Данило Гетманцев
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Морські коридори

Окрім цього, за словами Данила Гетманцева, Україна має підтримку від більшості політичних сил у Польщі та інших сусідніх країн, і веде переговори на високому рівні для розв'язання логістичних проблем. Він також наголосив на важливості розвитку морських коридорів, що вирішить більшість логістичних проблем.

"Ми маємо альтернативи, такі як Румунія та Молдова, які ніколи не блокували коридори й розуміють економічні вигоди від транзиту українських зернових", — зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Україна активно бореться з системою, яка діяла багато років, дозволяючи експортерам зерна ухилятися від сплати податків і не повертати валютний виторг. За словами представників влади, нові заходи та законодавчі зміни вже принесли суттєві результати, а протягом двох місяців питання буде повністю закрите. 

Польща Одеса Данило Гетманцев Одеська область Одеська ОДА зерно Новини Одеси експорт

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