Развитие реабилитационных центров в Украине: пути развития

Военный в реабилитационном центре Украины. Фото: armyinform

Украина продолжает активно работать над созданием мощной сети реабилитационных учреждений в каждом регионе. Впрочем, сфера сталкивается с дефицитом специалистов и материально-технического обеспечения во всех регионах без исключения.

Об этом во время брифинга в Одессе заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"Пока трудно сказать, что в Украине уже существует четкая и полноценно функционирующая сеть реабилитационных центров, но положительные сдвиги происходят. В каждом крупном городе уже действуют или планируются новые центры", — отметила Ирина Верещук.

Хотя некоторые регионы, как Криворожская область, демонстрируют прогресс в создании таких центров, проблема все еще остается неотложной. Особенно остро ощущается нехватка кадрового обеспечения.

"Очевидно, что кадров не хватает. Особенно это касается таких специалистов, как эрготерапевты. Наши военные заслуживают высококачественной реабилитации, и государство должно обеспечить ее на должном уровне", — добавила министр.

Ирина Верещук на брифинге рассказала о реабилитационных центрах. Фото: Новини.LIVE

Все услуги — бесплатные

Ирина Верещук отметила важность координации между различными министерствами в формировании и реализации политики реабилитации. Она отметила, что все медикаменты и процедуры предоставляются бесплатно, а в случае нарушений призывала обращаться по номеру 15-48.

"Увидела сообщение в сети Facebook, где собирали средства на лечение военнослужащего, получившего тяжелые травмы. Я написала в наш чат — сразу отреагировали Генштаб и Минобороны, мы связались с больницей и оказалось, что больница не требовала ни копейки. Родители бойца это подтвердили. Все медикаменты и процедуры предоставляются бесплатно, поэтому если есть вопросы, звоните нам на 15-48. Скажите, кто требует деньги, и мы поможем решить этот вопрос", — прокомментировала Ирина Верещук.