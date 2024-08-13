Розвиток реабілітаційних центрів в Україні: шляхи розвитку

Військовий у реабілітаційному центрі в Україні. Фото: armyinform

Україна продовжує активно працювати над створенням потужної мережі реабілітаційних установ у кожному регіоні. Втім наразі сфера стикається з дефіцитом фахівців і матеріально-технічного забезпечення в усіх регіонах без виключення.

Про це під час брифінгу в Одесі заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Поки що важко сказати, що в Україні вже існує чітка і повноцінно функціонуюча мережа реабілітаційних центрів, але позитивні зрушення відбуваються. У кожному великому місті вже діють або плануються нові центри", — зазначила Ірина Верещук.

Хоча деякі регіони, як Криворізька область, демонструють прогрес у створенні таких центрів, проблема все ще залишається нагальною. Особливо гостро відчувається нестача кадрового забезпечення.

"Очевидно, що кадрів не вистачає. Особливо це стосується таких фахівців, як ерготерапевти. Наші військові заслуговують на високоякісну реабілітацію, і держава повинна забезпечити її на належному рівні", — додала міністерка.

Ірина Верещук на брифінгу розповіла про реабілітаційні центри. Фото: Новини.LIVE

Усі послуги — безкоштовні

Ірина Верещук наголосила на важливості координації між різними міністерствами у формуванні та реалізації політики реабілітації. Вона зазначила, що усі медикаменти та процедури надаються безкоштовно, а у разі порушень закликала звертатися за номером 15-48.

"Побачила повідомлення у мережі Facebook, де збирали кошти на лікування військовослужбовця, який отримав важкі травмування. Я написала в наш чат — відразу відреагували Генштаб та Міноборони, ми зв'язались із лікарнею і виявилось, що лікарня не вимагала жодної копійки. Батьки бійця це підтвердили. Всі медикаменти та процедури надаються безкоштовно, тому якщо є питання — дзвоніть нам на 15-48. Скажіть, хто вимагає гроші, і ми допоможемо вирішити це питання", — прокоментувала Ірина Верещук.