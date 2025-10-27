В Одессе сбили российские управляемые авиабомбы

Украина успешно сбивает российские кабины — пример Одесчинs
Оккупанты начали активно атаковать Украину КАБами. Под ударом оказались южные регионы, в частности Одесская и Николаевская области. Украинские военные начали успешно перехватывать российские управляемые авиабомбы.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Противодействие КАБам
Военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что украинские защитники уже тестируют технологии для сбивания управляемых авиабомб, которыми Россия атакует прифронтовые города. По его словам, в Одессе два из трех КАБов удалось обезвредить с помощью дронов-перехватчиков. Россия, тем временем, наращивает производство этих авиабомб, способных преодолевать до 170 километров.
"Основная проблема, что наносящие удары российскими бортами армии страны-оккупанта вне зоны поражения украинской ПВО. Напомню, даже легендарный американский Patriot имеет дальность поражения 160 километров. То есть не дотянет", — заявил аналитик.
Снегирев добавил, что кроме перехвата, украинские войска планируют наносить превентивные удары по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты.
Напомним, мы сообщали о том, к чему готовиться в Одесской области после атаки КАБами. Также мы писали о том, как Николаевщина защищается от авиабомб.
Читайте Новини.LIVE!