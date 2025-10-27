Видео
Украина успешно сбивает российские кабины — пример Одесчинs

Украина успешно сбивает российские кабины — пример Одесчинs

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 13:21
обновлено: 13:19
В Одессе сбили российские управляемые авиабомбы
Авиабомба УПАБ-1500В. Фото иллюстративное: Defence Express

Оккупанты начали активно атаковать Украину КАБами. Под ударом оказались южные регионы, в частности Одесская и Николаевская области. Украинские военные начали успешно перехватывать российские управляемые авиабомбы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Противодействие КАБам

Военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что украинские защитники уже тестируют технологии для сбивания управляемых авиабомб, которыми Россия атакует прифронтовые города. По его словам, в Одессе два из трех КАБов удалось обезвредить с помощью дронов-перехватчиков. Россия, тем временем, наращивает производство этих авиабомб, способных преодолевать до 170 километров.

"Основная проблема, что наносящие удары российскими бортами армии страны-оккупанта вне зоны поражения украинской ПВО. Напомню, даже легендарный американский Patriot имеет дальность поражения 160 километров. То есть не дотянет", — заявил аналитик.

Снегирев добавил, что кроме перехвата, украинские войска планируют наносить превентивные удары по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты.

Напомним, мы сообщали о том, к чему готовиться в Одесской области после атаки КАБами. Также мы писали о том, как Николаевщина защищается от авиабомб.

