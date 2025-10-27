В Одесі збили російські керовані авіабомби

Авіабомба УПАБ-1500В. Фото ілюстративне: Defence Express

Окупанти почали активно атакувати Україну КАБами. Під ударом опинилися південні регіони, зокрема Одещина та Миколаївщина. Українські військові почали успішно перехоплювати російські керовані авіабомби.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Протидія КАБам

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що українські захисники вже тестують технології для збиття керованих авіабомб, якими Росія атакує прифронтові міста. За його словами, в Одесі два з трьох КАБів вдалося знешкодити за допомогою дронів-перехоплювачів. Росія тим часом нарощує виробництво цих авіабомб, здатних долати до 170 кілометрів.

"Основна проблема, що завдають ударів російськими бортами армії країни-окупанта поза зоною ураження української ППО. Нагадаю, навіть легендарний американський Patriot має дальність ураження 160 кілометрів. Тобто не дотягне", — заявив аналітик.

Снєгирьов додав, що окрім перехоплення, українські війська планують завдавати превентивні удари по аеродромах, з яких злітають російські літаки.

