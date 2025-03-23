Украина открывает боевой коридор через Крым

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

В последние дни украинская разведка провела серию успешных операций во временно оккупированном Крыму. В результате атак поражены важные военные объекты врага. Таким образом, Россия теряет свои оборонительные возможности, а ВСУ открывают новые коридоры для ударов.

Об этом в субботу, 22 марта, в эфире канала "Фабрика новостей" заявил представитель УДА Сергей Братчук.

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Как считает Сергей Братчук, недавние удары по военным объектам оккупантов создают условия для дальнейших атак. Среди пораженных объектов - российские радиолокационные станции (РЛС) и элементы противовоздушной обороны.

"Эти атаки открывают действительно новый коридор для наших боевых возможностей. Враг теряет возможность защищать стратегические объекты, а мы получаем больше шансов для дальнейших ударов", — пояснил Сергей Братчук.

Россияне перебрасывают ПВО

По его словам, российская армия вынуждена перебрасывать зенитные комплексы с Кубани, которые ранее защищали объекты на территории РФ.

"Их больше нет. Это означает, что российские нефтеперерабатывающие заводы остаются открытыми для ударов", — добавил он.

Братчук также отметил, что некоторые спецоперации ГУР не публичные, а их результаты становятся известными позже. Он также отметил, что все удары направлены исключительно на военные и военно-экономические объекты.

Напомним, оккупанты применили артиллерию и дроны-камикадзе, атакуя несколько общин на Николаевщине. Также Россия вывела в Черное море три снаряженные ракетоносители.