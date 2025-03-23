Украина открывает боевой коридор через Крым

Украина открывает путь к ударам по России через Крым, — Братчук
В последние дни украинская разведка провела серию успешных операций во временно оккупированном Крыму. В результате атак поражены важные военные объекты врага. Таким образом, Россия теряет свои оборонительные возможности, а ВСУ открывают новые коридоры для ударов.
Об этом в субботу, 22 марта, в эфире канала "Фабрика новостей" заявил представитель УДА Сергей Братчук.
Новые возможности для ВСУ
Как считает Сергей Братчук, недавние удары по военным объектам оккупантов создают условия для дальнейших атак. Среди пораженных объектов - российские радиолокационные станции (РЛС) и элементы противовоздушной обороны.
"Эти атаки открывают действительно новый коридор для наших боевых возможностей. Враг теряет возможность защищать стратегические объекты, а мы получаем больше шансов для дальнейших ударов", — пояснил Сергей Братчук.
Россияне перебрасывают ПВО
По его словам, российская армия вынуждена перебрасывать зенитные комплексы с Кубани, которые ранее защищали объекты на территории РФ.
"Их больше нет. Это означает, что российские нефтеперерабатывающие заводы остаются открытыми для ударов", — добавил он.
Братчук также отметил, что некоторые спецоперации ГУР не публичные, а их результаты становятся известными позже. Он также отметил, что все удары направлены исключительно на военные и военно-экономические объекты.
Напомним, оккупанты применили артиллерию и дроны-камикадзе, атакуя несколько общин на Николаевщине. Также Россия вывела в Черное море три снаряженные ракетоносители.
Читайте Новини.LIVE!