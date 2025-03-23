Україна відкриває бойовий коридор через Крим

Україна відкриває шлях до ударів по Росії через Крим, — Братчук
Останніми днями українська розвідка провела серію успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атак уражено важливі військові об'єкти ворога. Таким чином, Росія втрачає свої оборонні можливості, а ЗСУ відкривають нові коридори для ударів.
Про це у суботу, 22 березня, в етері каналу "Фабрика новин" заявив речник УДА Сергій Братчук.
Нові можливості для ЗСУ
Як вважає Сергій Братчук, нещодавні удари по військових об’єктах окупантів створюють умови для подальших атак. Серед уражених об'єктів — російські радіолокаційні станції (РЛС) та елементи протиповітряної оборони.
"Ці атаки відкривають дійсно новий коридор для наших бойових спроможностей. Ворог втрачає можливість захищати стратегічні об'єкти, а ми отримуємо більше шансів для подальших ударів", — пояснив Сергій Братчук.
Росіяни перекидають ППО
За його словами, російська армія змушена перекидати зенітні комплекси з Кубані, які раніше захищали об’єкти на території РФ.
"Їх більше немає. Це означає, що російські нафтопереробні заводи залишаються відкритими для ударів", — додав він.
Братчук також зазначив, що деякі спецоперації ГУР не публічні, а їхні результати стають відомими пізніше. Він також наголосив, що всі удари спрямовані виключно на військові та військово-економічні об'єкти.
Нагадаємо, окупанти застосували артилерію та дрони-камікадзе, атакуючи кілька громад на Миколаївщині. Також Росія вивела у Чорне море три споряджені ракетоносії.
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