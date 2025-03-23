Україна відкриває бойовий коридор через Крим

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Останніми днями українська розвідка провела серію успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атак уражено важливі військові об'єкти ворога. Таким чином, Росія втрачає свої оборонні можливості, а ЗСУ відкривають нові коридори для ударів.

Про це у суботу, 22 березня, в етері каналу "Фабрика новин" заявив речник УДА Сергій Братчук.

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Як вважає Сергій Братчук, нещодавні удари по військових об’єктах окупантів створюють умови для подальших атак. Серед уражених об'єктів — російські радіолокаційні станції (РЛС) та елементи протиповітряної оборони.

"Ці атаки відкривають дійсно новий коридор для наших бойових спроможностей. Ворог втрачає можливість захищати стратегічні об'єкти, а ми отримуємо більше шансів для подальших ударів", — пояснив Сергій Братчук.

Росіяни перекидають ППО

За його словами, російська армія змушена перекидати зенітні комплекси з Кубані, які раніше захищали об’єкти на території РФ.

"Їх більше немає. Це означає, що російські нафтопереробні заводи залишаються відкритими для ударів", — додав він.

Братчук також зазначив, що деякі спецоперації ГУР не публічні, а їхні результати стають відомими пізніше. Він також наголосив, що всі удари спрямовані виключно на військові та військово-економічні об'єкти.

Нагадаємо, окупанти застосували артилерію та дрони-камікадзе, атакуючи кілька громад на Миколаївщині. Також Росія вивела у Чорне море три споряджені ракетоносії.