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Международный трибунал для России, — генпрокурор

14 июля 2023 17:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Украина собирает доказательства Международному трибуналу, — генпрокурор
Андрей Костин – генеральный прокурор Украины. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Украина вместе с международными партнерами ведут переговоры по созданию специального трибунала для высшего руководства РФ за преступления, совершенные в нашем государстве. Главная задача прокуроров, которые будут работать в международном центре по преследованию за преступления агрессии, — сбор доказательств, их унификация, разработка стратегии досудебного расследования.

Об этом во время рабочего визита в Одессу рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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По словам Андрея Костина, сейчас идут переговоры с европейскими партнерами по созданию специального трибунала для наказания за преступления, совершенные высшим руководством РФ.

"Начинаем работу в международном центре по преследованию преступлений агрессии РФ. Украинские прокуроры сотрудничают совместно с представителями европейских стран. В состав следственной группы входят коллеги из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии. Есть решение о направлении специального прокурора от министерства юстиции США ", — рассказал Андрей Костин.

Сбор доказательной базы

Генеральный прокурор отметил, что главная задача прокуроров, которые будут работать в международном центре по преследованию за преступления агрессии, — это сбор доказательств, их унификация, разработка стратегии досудебного расследования.

"Мы планируем, что к концу года уже будет разработана общая модель подозрения по поводу высшего руководства РФ за преступление агрессии. Доказательств уже собрано много, кроме того, есть они и у наших стран-партнеров. Но здесь важно иметь доказательства командного звена ответственности, поэтому важно доказать это именно процессуальным способом для того, чтобы будущий специально созданный трибунал имел подготовленную базу для преследования Путина и его приспешников", — подчеркнул Андрей Костин.

Напомним, во время рабочего визита в Одессу генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в стране, Украина выполняет свои международные договоренности по обеспечению продовольственной безопасности в мире. В то же время проблему существования зерновых компаний, не уплачивающих налоги в государственный бюджет, сегодня следует рассматривать в нескольких аспектах.

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