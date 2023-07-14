На Одещині візьмуться за тіньових зернотрейдерів

Збір врожаю на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Рекордний урожай зернових цього року може стати додатковим припливом фінансів до бюджету країни, за умови що зернотрейдери працюватимуть "по-білому" та уникнуть чорних схем. Подолання тіньових механізмів, детінізація та деофшоризація економіки стає головною метою Одеської військової адміністрації.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з брифінгів голови ОВА Олега Кіпера та генерального прокурора України Андрія Костіна.

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Мільярди в офшорах

У період війни не можна дозволити втрачати мільярди доларів в офшорах, тому боротися з цим в Одеській ОВА мають намір дуже серйозно. Тим більше, що зерновий коридор практично не працює. Сьогодні у портах Великої Одеси залишилися лічена кількість кораблів.

Олег Кіпер — голова Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

"Я підготував проєкт меморандуму між Одеською обласною державною (військовою) адміністрацією, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і вже провів онлайн та офлайн наради з представниками великого бізнесу про його підписання. Цей меморандум є взаємним, добровільним та паритетним. Він визначає зміцнення співпраці в аграрному, транспортному та продовольчому секторах, стратегічне партнерство для розв'язання питань продовольчої безпеки", — заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Покарання експортерів

Тих, хто все ж таки не планує виводити свій бізнес з тіні, чекають серйозні перевірки. Боротьба з ними буде жорсткою та безкомпромісною.

"У мене є сьогодні маса механізмів для того, щоб вони про це навіть не думали. Я буду використовувати всі методи, які прописані в законі. Наразі до Меморандуму почали долучатися всі правоохоронні органи, аби попередити тіньові схеми експорту українського зерна. Головна наша мета — працювати на запобігання злочинам", — зазначив голова Одеської ОВА.

За словами очільника Одеської ОВА, робота "по-білому" нічого складного для зернових компаній, які раніше ухилялися від сплати податків, не передбачає. Щобільше, ніхто в них нічого не забиратиме, їм допоможуть працювати законно.

Тим часом Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що попри всі складнощі, які сьогодні є в країні, Україна виконує свої міжнародні домовленості щодо забезпечення продовольчої безпеки у світі. Натомість проблема існування зернових компаній, які не сплачують податки до державного бюджету, сьогодні треба розглядати у кількох аспектах. Перший — наявність земель так званої сірої зони, на якій вирощують врожай і надалі він проходить повз податкову систему.

Андрій Костін — генеральний прокурор України. Фото: Новини.LIVE

"Наше завдання, як органів правопорядку, забезпечити, щоб бізнес в нашій країні, а в тому числі й аграрний, працював в рівних умовах. Наразі в офісі Генерального прокурора працює робоча група, члени якої детально вивчають всі обставини порушення закону. Декілька тижнів тому в Одесі була припинена схема вимагання грошей за фітосанітарний контроль. І це лише початок, ми все робимо для того, аби подолати всі корупційні оборудки", — розказав Андрій Костін.

Пріоритет — поповнення державного бюджету

За словами генерального прокурора, для того, аби деякі схеми не могли існувати, потрібно не лише змінити людей, але і регуляторні акти, внести зміни в закони та підзаконні акти, щоб зменшити та ліквідувати наявність сірих схем. Наразі декілька кримінальних проваджень вже дійшли до суду. Крім того, є бізнес, який готовий сплатити всі податки та уникнути кримінальної відповідальності. Головне завдання — поповнювати державний бюджет України.

"Проблема сірої зони у тому, що тут не можна чітко сказати чи є тут порушення закону. І для того, щоб довести вироком суду, що людина винна у тому, що не сплачує податки, треба внести деякі зміни у чинне законодавство. Крім того, в цьому питанні потрібно співпрацювати із міжнародним партнерами, адже є не поодинокі випадки, коли імпортером цих зернових виступають дуже сумнівні фірми в стані банкрутства в різних країнах Європи, тому наші партнери теж мають робити свою частину роботи", — резюмував Андрій Костін.

Нагадаємо, з 3 по 9 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 151,8 тисячі тонн агропродукції. Це на 45% менше відвантажень, ніж тиждень тому. А от чи буде Україна та світ з хлібом — читайте у нашому матеріалі.