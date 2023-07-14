В Одесской области возьмутся за теневых зернотрейдеров

Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Рекордный урожай зерновых в этом году может стать дополнительным притоком финансов в бюджет страны, при условии, что зернотрейдеры будут работать "по-белому" и уйдут от черных схем. Преодоление теневых механизмов, детенизация и деофшоризация экономики становится главной целью Одесской военной администрации.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из брифингов главы ОВА Олега Кипера и генерального прокурора Украины Андрея Костина.

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Миллиарды в офшорах

В период войны нельзя позволить терять миллиарды долларов в офшорах, поэтому бороться с этим в Одесской ОВА намерены очень серьезно. Тем более что зерновой коридор практически не работает. Сегодня в портах Большой Одессы осталось несколько кораблей.

Олег Кипер — глава Одесской ОВА. Фото: Новини.LIVE

"Я подготовил проект меморандума между Одесской областной государственной (военной) администрацией, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования и уже провел онлайн и офлайн совещания с представителями крупного бизнеса о его подписании. Этот меморандум взаимный, добровольный и паритетный. Он определяет укрепление сотрудничества в аграрном, транспортном и продовольственном секторах, стратегическое партнерство по решению вопросов продовольственной безопасности", — заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Наказание экспортеров

Тех, кто все же не планирует выводить свой бизнес из тени, ждут серьезные проверки. Борьба с ними будет жесткой и бескомпромиссной.

"У меня сегодня масса механизмов для того, чтобы они об этом даже не думали. Я буду использовать все методы, прописанные в законе. Сейчас к Меморандуму начали присоединяться все правоохранительные органы, чтобы предупредить теневые схемы экспорта украинского зерна. Главная наша цель — работать на предотвращение преступлений", — отметил председатель Одесской ОВА.

По словам главы Одесской ОВА, работа "по-белому" ничего сложного для зерновых компаний, ранее уклонявшихся от уплаты налогов, не предусматривает. Более того, никто у них ничего не будет забирать, им помогут работать законно.

Между тем Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в стране, Украина выполняет свои международные договоренности по обеспечению продовольственной безопасности в мире. Проблему существования зерновых компаний, не уплачивающих налоги в государственный бюджет, сегодня следует рассматривать в нескольких аспектах. Первый — наличие земель так называемой серой зоны, на которой выращивают урожай и дальше экспортируют мимо налоговой системы.

Андрей Костин — генеральный прокурор Украины. Фото: Новини.LIVE

"Наша задача, как органов правопорядка, обеспечить, чтобы бизнес, в том числе и аграрный, работал в равных условиях. Сейчас в офисе Генерального прокурора работает рабочая группа, члены которой подробно изучают все обстоятельства нарушения закона. Несколько недель назад в Одессе была прекращена схема вымогательства денег за фитосанитарный контроль. И это только начало, мы все делаем для того, чтобы преодолеть все коррупционные сделки", — рассказал Андрей Костин.

Приоритет — пополнение государственного бюджета

По словам генерального прокурора, для того чтобы некоторые схемы не могли существовать, нужно не только изменить людей, но и регуляторные акты, внести изменения в законы и подзаконные акты, чтобы уменьшить и ликвидировать наличие серых схем. В настоящее время несколько уголовных производств уже дошли до суда. Кроме того, есть бизнес, готовый уплатить все налоги и избежать уголовной ответственности. Главная задача — пополнять государственный бюджет Украины.

"Проблема серой зоны в том, что здесь нельзя четко сказать есть ли здесь нарушение закона. И для того, чтобы доказать приговором суда, что человек виновен в том, что не платит налоги, нужно внести некоторые изменения в действующее законодательство. Кроме того, в этом вопросе нужно сотрудничать с международными партнерами, ведь есть не единичные случаи, когда импортером этих зерновых выступают очень сомнительные фирмы пребывающие в банкротстве в разных странах Европы, поэтому наши партнеры тоже должны делать свою часть работы", — резюмировал Андрей Костин.

Напомним, с 3 по 9 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 151,8 тысячи тонн агропродукции. Это на 45% меньше отгрузок, чем неделю назад. А вот будет ли Украина и мир с хлебом — читайте в нашем материале.