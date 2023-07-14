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Міжнародний трибунал для Росії, — генпрокурор

14 липня 2023 17:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Україна збирає докази до Міжнародного трибуналу, — генпрокурор
Андрій Костін — генеральний прокурор України. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Україна разом із міжнародними партнерами ведуть перемовини щодо створення спеціального трибуналу для вищого керівництва РФ за злочини, скоєні в нашій державі. Головне завдання прокурорів, які будуть працювати в міжнародному центрі з переслідування за злочини агресії, — збір доказів, їх уніфікація, розробка стратегії досудового розслідування.

Про це під час робочого візиту до Одеси розказав генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Міжнародний центр з переслідування злочинів

За його словами, наразі йдуть перемовини із європейськими партнерами щодо створення спеціального трибуналу для покарання за злочини, скоєні вищим керівництвом РФ.

"Починаємо роботу в міжнародному центрі з переслідування злочинів агресії РФ. Українські прокурори співпрацюють спільно із представниками європейських країн. До складу слідчої групи входять колеги з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини. Є рішення про направлення спеціального прокурора від міністерства юстиції США", — розказав Андрій Костін.

Збір доказової бази

Генеральний прокурор зазначив, що головне завдання прокурорів, які будуть працювати в міжнародному центрі з переслідування за злочини агресії — це збір доказів, їх уніфікація, розробка стратегії досудового розслідування.

"Ми плануємо, що до кінця року вже буде розроблена спільна модель підозри щодо найвищого керівництва РФ за злочин агресії. Доказів вже зібрано багато, крім того, є вони й у наших країн-партнерів. Але тут важливо мати докази командної ланки відповідальності, тому важливо довести це саме в процесуальний спосіб для того, щоб майбутній спеціально створений трибунал мав підготовлену базу для переслідування Путіна та його поплічників", — наголосив Андрій Костін.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Одеси, генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що попри всі складнощі, які сьогодні є в країні, Україна виконує свої міжнародні домовленості щодо забезпечення продовольчої безпеки у світі. Натомість проблему існування зернових компаній, які не сплачують податки до державного бюджету, сьогодні треба розглядати у кількох аспектах. 

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