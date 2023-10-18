Украина способна увеличить количество экспорта из портов Большой Одессы

Судно загружается в порт. Фото: Александр Кубраков

Эксперты считают, что только через месяц работы зерновых коридоров они доказали свою эффективность. Несмотря на российские угрозы, Украина может увеличить количество и список экспортных товаров из портов Большой Одессы.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Читайте также:

Пока известно, что одесские порты покинули суда, общей загруженностью более миллиона тонн.

"Это свидетельствует о том, что рискованная ставка Киева более чем символическая, и он восстанавливает определенный контроль над торговлей в своих черноморских портах", — пишет Bloomberg.

Эффективность зерновых коридоров

Эксперты отмечают, что Украина создала продовольственный коридор, которого сначала остерегались судовладельцы из-за угроз России. Однако позже все же количество пройденных по этому пути кораблей увеличилось.

Согласно расчетам Bloomberg, сделанным на основе данных Marine Traffic, 32 судна, заходивших в украинские порты в течение месяца с 16 сентября, имели общую грузоподъемность около 1,4 миллиона тонн. Это примерно столько же, сколько было перевезено по коридору, созданному при поддержке ООН и Турции, в первый месяц его работы, но это все равно лишь треть объемов, прошедших по этому маршруту, когда он работал наиболее эффективно.

Напомним, по состоянию на 18 октября временными черноморскими коридорами в порты Большой Одессы следуют еще два судна на загрузку. Также известно, что балкер, прибывший в Южный порт 5 октября, уже отправился в конечную точку.