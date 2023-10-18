Зернові коридори в дії: до портів Великої Одеси прямує ще два судна
Станом на 18 жовтня тимчасовими чорноморськими коридорами до портів Великої Одеси прямують ще два судна на завантаження. Також відомо, що балкер, який прибув до Південного порту 5 жовтня, вже вирушив у кінцеву точку.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Які судна йдуть до Одеси
Наразі відомо про два балкери: AKSON SARA дедвейтом 33 тис. тонн та LOLO GATE дедвейтом 27,3 тис. тонн.
Яке судно вийшло з порту
На вихід з Одеси йде балкер DSM EVERTON, який прямує до румунської Суліни.
Робота зернових коридорів
Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який створено передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.
Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.
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