До портів Великої Одеси прямує ще два судна

Торгове судно AKSON SARA. Фото: VesselFinder

Станом на 18 жовтня тимчасовими чорноморськими коридорами до портів Великої Одеси прямують ще два судна на завантаження. Також відомо, що балкер, який прибув до Південного порту 5 жовтня, вже вирушив у кінцеву точку.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо про два балкери: AKSON SARA дедвейтом 33 тис. тонн та LOLO GATE дедвейтом 27,3 тис. тонн.

Маршрут балкера AKSON SARA. Фото: скриншот

Маршрут балкера LOLO GATE. Фото: скриншот

Яке судно вийшло з порту

На вихід з Одеси йде балкер DSM EVERTON, який прямує до румунської Суліни.

Маршрут балкера DSM EVERTON Фото: скриншот

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який створено передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.