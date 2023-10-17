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Робота зернових коридорів: до одеських портів йде судно на завантаження

17 жовтня 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До одеських портів йде судно на завантаження
Торгове судно у морі. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 17 жовтня з портів Великої Одеси вийшло три судна, завантажені збіжжям. Ще один балкер Briza йде на вхід у напрямку Чорноморська. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Зазначимо, що на завантаження йде судно для перевезень генеральних вантажів Briza дедвейтом 8,9 тис. т.

Які судна вийшли з портів

З одеських портів для проходження тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, вийшли три судна: Bull, Ramus та Bahar K.

Робота зернових коридорів

За понад місяць гуманітарними коридорами у Чорному морі на вхід пройшли 33 судна. А з портів Великої Одеси вийшло 24 балкери. 

Нагадаємо, протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу. 

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

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