В одесские порты идет судно на загрузку

Торговое судно в море. Фото: Александр Кубраков

По состоянию на 17 октября из портов Большой Одессы вышли три судна, загруженные зерном. Еще один балкер Briza идет на вход в направлении Черноморска.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Отметим, что на погрузку идет судно для перевозок генеральных грузов Briza дедвейтом 8,9 тыс. т.

Какие суда вышли из портов

Из одесских портов для прохождения временным черноморским коридором, объявленным Украиной, вышли три судна: Bull, Ramus и Bahar K.

Работа зерновых коридоров

За более месяца гуманитарными коридорами в Черном море на вход прошли 33 судна. А из портов Большой Одессы вышло 24 балкера.

Напомним, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.