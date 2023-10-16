У порту на Одещині збільшилася кількість суден під завантаження

Судно у порту. Фото: Новини.LIVE

У порту Одеської області за тиждень зросла кількість суден. Йдеться про Ізмаїл, де сьогодні зафіксували 90 балкер, також очікується прибуття ще 10.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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За інформацією моніторингового каналу, завантаженість порту "Ізмаїл" зросла у 2,9 рази. Фахівці зазначають, що цей показник може збільшитися ще.

Також у порту "Рені" у понеділок налічувалося 12 суден, що на 2 більше за минулий тиждень. Очікується прибуття ще одного корабля.

Кількість суден на Дунаї. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу.

Також ми писали, що Чорноморські зернові коридори продовжують успішно працювати. За перший місяць роботи до портів Великої Одеси зайшло 31 судно, з яких більша частина вже вирушила до країн Азії та Африки.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.