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В порту в Одесской области увеличилось количество судов под загрузку: детали

16 октября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порту в Одесской области увеличилось количество судов под загрузку
Судно в порту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В порту Одесской области за неделю выросло количество судов. Речь идет об Измаиле, где сегодня зафиксировали 90 балкер, также ожидается прибытие еще 10.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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По информации мониторингового канала, загруженность порта "Измаил" выросла в 2,9 раза. Специалисты отмечают, что этот показатель может увеличиться еще больше.

Также в порту "Рени" в понедельник насчитывалось 12 судов, что на 2 больше прошлой недели. Ожидается прибытие еще одного корабля.

Количество судов на Дунае. Фото: скриншот

Напомним, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

Также мы писали, что Черноморские зерновые коридоры продолжают успешно работать. За первый месяц работы в порты Большой Одессы зашло 31 судно, из которых большая часть уже отправилась в страны Азии и Африки.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

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