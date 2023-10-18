В порты Великой Одессы следует еще два судна

Зерновые коридоры в действии: в порты Большой Одессы следует еще два судна
По состоянию на 18 октября временными черноморскими коридорами в порты Большой Одессы направляются еще два судна на загрузку. Также известно, что балкер, прибывший в Южный порт 5 октября, уже отправился в конечную точку.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Какие суда идут в Одессу
Пока известно о двух балкерах: AKSON SARA дедвейтом 33 тыс. тонн и LOLO GATE дедвейтом 27,3 тыс. тонн.
Какое судно вышло из порта
На выход из Одессы идет балкер DSM EVERTON, направляющийся в румынскую Сулину.
Работа зерновых коридоров
Напомним, что в августе этого года заработал временный морской "коридор", который был создан прежде всего для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.
Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
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