В порты Великой Одессы следует еще два судна

Торговое судно AKSON SARA. Фото: VesselFinder

По состоянию на 18 октября временными черноморскими коридорами в порты Большой Одессы направляются еще два судна на загрузку. Также известно, что балкер, прибывший в Южный порт 5 октября, уже отправился в конечную точку.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Какие суда идут в Одессу

Пока известно о двух балкерах: AKSON SARA дедвейтом 33 тыс. тонн и LOLO GATE дедвейтом 27,3 тыс. тонн.

Маршрут балкера AKSON SARA. Фото: скриншот

Маршрут балкера LOLO GATE. Фото: скриншот

Какое судно вышло из порта

На выход из Одессы идет балкер DSM EVERTON, направляющийся в румынскую Сулину.

Маршрут балкера DSM EVERTON Фото: скриншот

Работа зерновых коридоров

Напомним, что в августе этого года заработал временный морской "коридор", который был создан прежде всего для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.