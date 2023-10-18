Україна здатна збільшити кількість експорту з портів Великої Одеси

Судно завантажується у порту. Фото: Олександр Кубраков

Експерти вважать, що лише за місяць роботи зернових коридорів вони довели свою ефективність. Попри російські погрози, Україна може збільшити кількість та перелік експортних товарів з портів Великої Одеси.

Про це пише видання Bloomberg.

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Наразі відомо, що одеські порти покинули судна, загальною завантаженістю понад мільйон тонн.

"Це свідчить про те, що ризикована ставка Києва є більш ніж символічною, і він відновлює певний контроль над торгівлею у своїх чорноморських портах", — пише Bloomberg.

Ефективність зернових коридорів

Експерти зазначають, що Україна створила продовольчий коридор, якого спочатку остерігалися судновласники через погрози Росії. Проте пізніше все ж таки кількість пройдених цим шляхом кораблів збільшилася.

Згідно з розрахунками Bloomberg, зробленими на основі даних Marine Traffic, 32 судна, які заходили в українські порти протягом місяця з 16 вересня, мали загальну вантажність близько 1,4 мільйона тонн. Це приблизно стільки ж, скільки було перевезено коридором, створеним за підтримки ООН і Туреччини, в перший місяць його роботи, але це все одно лише третина обсягів, які пройшли цим маршрутом, коли він працював найефективніше.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня тимчасовими чорноморськими коридорами до портів Великої Одеси прямують ще два судна на завантаження. Також відомо, що балкер, який прибув до Південного порту 5 жовтня, вже вирушив у кінцеву точку.