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Украине нужно большое количество ракет для уничтожения Крымского моста, — СМИ

6 декабря 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украине нужно большое количество ракет для уничтожения Крымского моста, — СМИ
Поврежденный Крымский мост. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.

Об этом изданию Foreign Affairs сообщил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

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По его словам, кремлевский диктатор теряет связь с оккупированным украинским полуостровом после удачных атак Сил обороны, поэтому целостность моста зависит только от количества поставок дальнобойных ракет.

"Его уничтожение может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в войне в целом", — сказал Ходжес.

Крымский мост должен быть уничтожен

Также Ходжес отметил, что, несмотря на дефицит ракет, Украина пока не должна прекращать атаки моста, ведь даже взрыв рядом с конструкцией приводит к ее повреждению. Именно это необходимо для перерезки логистики оккупантов на юге.

Напомним, вчера беспилотники Службы безопасности Украины поразили в Крыму ряд важных военных объектов. Удару подвергли стоянку вертолетов, радиолокационную систему и систему управления зенитно-ракетных подразделений.

Также мы писали, что Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель во временно оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.

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