Україні потрібна велика кількість ракет для знищення Кримського мосту, — ЗМІ

Пошкоджений Кримський міст. Фото: росЗМІ

Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.

Про це виданню Foreign Affairs повідомив колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

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За його словами, кремлівський диктатор втрачає звʼязок з окупованим українським півостровом після вдалих атак Сил оборони, тож цілісність мосту наразі залежить лише від кількості поставок далекобійних ракет.

"Його знищення може стати ключем до перемоги України не тільки в Криму, а й у війні в цілому", — сказав Ходжес.

Кримський міст має бути знищений

Також Ходжес зазначив, що попри дефіцит ракет, Україна наразі не повинна припиняти атаки мосту, адже навіть вибух поряд с конструкцією призводить до її пошкодження. Саме це необхідно для перерізання логістики окупантів на півдні.

Нагадаємо, вчора безпілотники Служби безпеки України вразили в Криму низку важливих військових об’єктів. Удару зазнала стоянка гелікоптерів, радіолокаційна система та система управління зенітно-ракетних підрозділів.

Також ми писали, що Україні на початку листопада вдалося вразити дуже важливу ціль у тимчасово окупованому Криму. Постраждала дорога військова авіація ЗС РФ.