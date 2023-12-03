Окупаційні війська відновили загородження від морських дронів у Криму – деталі

Відновленні бонові загородження у Криму. Фото: Х - @bradyafr - Brady Africk

Росіяни відновили системи загородження від морських дронів у Севастопольській бухті. Вони були пошкодженні внаслідок сильного шторму, що вирував у Чорному морі.

Про це свідчать супутникові знімки, які публікує OSINT-аналітик Бреді Афрік.

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"Ось нові зображення оборонних споруд російської Севастопольської гавані в Криму, які нещодавно постраждали від штормів", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що бонові загородження, які ворог розмістив для захисту Кримського мосту було знищено потужним штормом, який вирував 26-27 листопада. Три баржі на яких кріпились загородження були повністю затоплені, ще одна частково, дві – змило хвилями та ще одна залишилась на плаву, але не була закріплена. Ці загородження розмістили ще наприкінці серпня цього року після того, як морські дрони-камікадзе здійснили чергову успішну атаку 17 липня. За задумом саме вони мали створити суцільний бар'єр. Але він не витримав випробування погодою.

Ураган на Чорному морі

У ніч з 26 на 27 листопада у Чорному морі здійнявся найсправжнісінький ураган. За усіма параметрами це було унікальне явище, яке навіть назвали "ураганом століття". Кількаметрові хвилі накрили північне та східне чорноморське узбережжя — саме те, яке контролюють війська Російської Федерації (власне територію РФ та окупований Крим).

Нагадаємо, у мережі зʼявилися перші кадри з Керченського мосту після тривалого шторму. Наразі відомо про пошкодження оборонних ліній навколо конструкції.

Також ми писали, що Україні на початку листопада вдалося вразити дуже важливу ціль у тимчасово окупованому Криму. Постраждала дорога військова авіація ЗС РФ.