Оккупационные войска восстановили заграждения от морских дронов в Крыму – подробности

Восстановлены боновые заграждения в Крыму. Фото: Х - @bradyafr - Brady Africk

Россияне восстановили системы заграждения от морских дронов в Севастопольской бухте. Они были повреждены в результате сильного шторма, бушевавшего в Черном море.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, публикуемые OSINT-аналитиком Брэди Африком.

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"Вот новые изображения оборонительных сооружений российской Севастопольской гавани в Крыму, недавно пострадавших от штормов", — говорится в сообщении.

Добавим, что боновые заграждения, которые враг разместил для защиты Крымского моста, были уничтожены мощным штормом, бушевавшим 26-27 ноября. Три баржи, на которых крепились заграждения, были полностью затоплены, еще одна частично, две – смыло волнами, и еще одна осталась на плаву, но не была закреплена. Эти заграждения разместили еще в конце августа этого года после того, как морские дроны-камикадзе 17 июля совершили очередную успешную атаку. По замыслу именно они должны были создать сплошной барьер. Но он не выдержал испытание погодой.

Ураган на Черном море

В ночь с 26 на 27 ноября в Черном море поднялся самый настоящий ураган. По всем параметрам это было уникальное явление, которое даже назвали "ураганом века". Метровые волны накрыли северное и восточное черноморское побережье — именно то, которое контролируют войска Российской Федерации (собственно территорию РФ и оккупированный Крым).

Напомним, в сети появились первые кадры с Керченского моста после продолжительного шторма. Пока известно о повреждениях оборонительных линий вокруг конструкции.

Также мы писали, что Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель во временно оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.