Цены на фрукты в Украине 2025 — какой будет стоимость

Цены на фрукты в прошлом году. Фото: Новини.LIVE

Выращивание фруктов является достаточно трудоемким процессом, который занимает не один год. От маленького деревца до хорошего урожая нужно пройти долгий и достаточно дорогой путь. Причем, чтобы товар был конкурентный, нужно вкладывать в сады всегда. Ведь если не защитить их от вредителей, можно потерять все и сразу. Вот только война и здесь наложила свой отпечаток — стоимость некоторых препаратов увеличилась в разы из-за нарушенной логистики. Есть ли выход из ситуации и не придется ли украинцу доплачивать за отечественные фрукты?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

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Защита фруктов

После начала полномасштабного вторжения логистические трудности повлияли на доступность некоторых средств защиты растений, в частности импортных препаратов и их компонентов. Впрочем, сейчас на рынке есть достаточное количество продукции, хотя не все аграрии могут ее себе позволить из-за финансовых ограничений. Однако отечественные производители не отстают, изготавливая также действительно качественную продукцию.

"Наши местные компании производят довольно качественные продукты для защиты растений. То есть, этого, как расходного материала, его достаточно. Иногда действительно, что не хватает средств. Единственное, на что хочу обратить внимание, обязательно, кто покупает средства защиты, нужно обращать внимание на их оригинальность. Потому что, поддельные препараты очень часто могут наносить вред и самим плодам, и окружающей среде", — рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии ОГАУ Ирина Ищенко о защите фруктов. Фото: Новини.LIVE

Казалось бы, что если продукция изготавливается в Украине, то и цена на нее должна быть меньше. Однако, это не совсем так. Чтобы качество не уступало иностранным аналогам, многие действующие вещества для изготовления закупаются за рубежом. Как следствие, цена не сильно отличается.

"Если взять такую одну из крупнейших компаний нашу, украинского производителя, то она абсолютно, практически ничем не уступает зарубежным аналогом, потому что по действующим веществам они очень похожи. То есть, если смотреть по действующим веществам, очень много аналогов, которые можно найти. Но дело в том, что по цене это не намного меньше", — говорит эксперт.

Цветение ранних деревьев. Фото: Новини.LIVE

Преимуществом отечественных средств является их стабильное наличие на рынке. Тогда как импортные препараты могут задерживаться из-за логистических трудностей.

Цены на фрукты

Цены на фрукты будут все же зависеть от общего урожая, а не от цен на саженцы или химикаты. Поскольку если производство превысит спрос, то стоимость может снизиться, как это было в прошлом году.

"Все будет зависеть от того, какое количество товарного урожая соберут производители. Если будет переизбыток перепроизводства, то, конечно, цена снизится, как было в прошлом году с яблоками. И до конца сезона персики у нас относительно были недорогими в ценовой категории", — отметила Ирина Ищенко.

Эксперт Ирина Ищенко о ценах на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на экономические вызовы, в Украине есть достаточное количество средств защиты растений, а местные производители предлагают качественные альтернативы импортным препаратам. Однако финансовые трудности могут замедлить аграриев в использовании необходимой защиты, что в перспективе влияет на урожайность. И если государство не поддержит отечественных производителей фруктов, то в будущем на наших прилавках будет все больше иностранной продукции.

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