Ціни на фрукти в Україні 2025 — якою буде вартість

Ціни на фрукти минулого року. Фото: Новини.LIVE

Вирощування фруктів є досить трудомістким процесом, який займає не один рік. Від маленького деревця до хорошого врожаю потрібно пройти довгий і досить дорогий шлях. Причому, щоб товар був конкурентний, потрібно вкладати в сади завжди. Адже якщо не захистити їх від шкідників, можна втратити все і відразу. Ось тільки війна і тут наклала свій відбиток — вартість деяких препаратів збільшилась у рази через порушену логістику. Чи є вихід із ситуації і чи не доведеться українця доплачувати за вітчизняні фрукти?

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

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Захист фруктів

Після початку повномасштабного вторгнення логістичні труднощі вплинули на доступність деяких засобів захисту рослин, зокрема імпортних препаратів та їхніх компонентів. Втім, наразі на ринку є достатня кількість продукції, хоча не всі аграрії можуть її собі дозволити через фінансові обмеження. Проте вітчизняні виробники не відстають, виготовляючи також дійсно якісну продукцію.

"Наші місцеві компанії виготовляють доволі якісні продукти для захисту рослин. Тобто, цього, як витратного матеріалу, його достатньо. Іноді дійсно, що не вистачає коштів. Єдине, на що хочу наголосити, обов'язково, хто купує засоби захисту, потрібно звертати увагу на їхню оригінальність. Бо підробні препарати дуже часто можуть завдавати шкоди і самим плодам, і довкіллю", — розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії ОДАУ Ірина Іщенко про захист фруктів. Фото: Новини.LIVE

Здавалося б, що якщо продукція виготовляється в Україні, то й ціна на неї має бути меншою. Однак, це не зовсім так. Щоб якість не поступалася іноземним аналогам, багато діючих речовин для виготовлення закуповуються за кордоном. Як наслідок, ціна не сильно відрізняється.

"Якщо взяти таку одну з найбільших компаній нашу, українського виробника, то вона абсолютно, практично нічим не поступається закордонним аналогом, тому що за діючими речовинами вони дуже схожі. Тобто, якщо дивитися на діючі речовини, дуже багато аналогів, які можна знайти. Але річ в тому, що за ціною це не набагато менше", — каже експертка.

Цвітіння ранніх дерев. Фото: Новини.LIVE

Перевагою вітчизняних засобів є їхня стабільна наявність на ринку. Тоді як імпортні препарати можуть затримуватися через логістичні труднощі.

Ціни на фрукти

Ціни на фрукти будуть все ж таки залежати від загального врожаю, а не від цін на саджанці чи хімікати. Оскільки якщо виробництво перевищить попит, то вартість може знизитися, як це було минулого року.

"Все буде залежати від того, яку кількість товарного врожаю зберуть виробники. Якщо буде надлишок перевиробництва, то, звичайно, ціна знизиться, як було торік з яблуками. І до кінця сезону персики в нас відносно були недорогими у ціновій категорії", — зазначила Ірина Іщенко.

Експертка Ірина Іщенко про ціни на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Попри економічні виклики, в Україні є достатня кількість засобів захисту рослин, а місцеві виробники пропонують якісні альтернативи імпортним препаратам. Однак фінансові труднощі можуть уповільнити аграріїв у використанні необхідного захисту, що в перспективі впливає на врожайність. І якщо держава не підтримає вітчизняних виробників фруктів, то в майбутньому на наших прилавках буде дедалі більше іноземної продукції.

Раніше ми писали, про те що в жодному разі не можна садити біля фруктових дерев. А також, що загрожує врожаю на Одещині.