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Украинские морпехи демонстрируют свои навыки в уничтожении оккупантов

25 апреля 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украинские морпехи демонстрируют свои навыки в уничтожении оккупантов
Николаевские морпехи поразили позиции россиян. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Николаевские морские пехотинцы продемонстрировали поразительное мастерство в нанесении точных ударов по позициям врага. Наши военные наносят меткие удары, прицельно попадая в технику оккупантов.

Видео работы украинских бойцов опубликовала пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

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Работа николаевских морпехов

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского не перестают демонстрировать профессионализм и жажду победы. Их навыки и умения позволяют эффективно противостоять врагу и обеспечивать безопасность нашей страны.

"Неважно — 122-мм снаряд или ударный дрон — любым способом наши морпехи-артиллеристы попадают во врага точно в цель", — говорится в сообщении.

Уничтожение техники оккупантов

Напомним, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Также мы писали, что дроны Службы безопасности в ночь на 24 апреля атаковали две нефтебазы в Смоленской области РФ. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Добавим, украинские военные ежедневно эффектно бьют по российским оккупантам и вражеской технике. Они показали, как поразили танк "Т-90" противника в Донецком направлении.

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