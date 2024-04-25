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Українські морпіхи демонструють свої навички у знищенні окупантів

25 квітня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Українські морпіхи демонструють свої навички у знищенні окупантів
Миколаївські морпіхи уразили позиції росіян. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Миколаївські морські піхотинці продемонстрували вражаючу майстерність у нанесенні точних ударів по позиціях ворога. Наші військові завдають точних ударів, прицільно влучаючи у техніку окупантів.

Відео роботи українських бійців опублікувала пресслужба Військово-морських сил ЗС України.
 

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Робота миколаївських морпіхів

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського не перестають демонструвати  професіоналізм та жагу до перемоги. Їхні навички та вміння дозволяють ефективно протистояти ворогу та забезпечувати безпеку нашої країни.

"Неважливо — 122-мм снаряд чи ударний дрон — в будь-який спосіб наші морпіхи-артилеристи влучають у ворога точно в ціль", — зазначено у повідомленні. 

Знищення техніки окупантів

Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога  на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Також ми писали, що дрони Служби безпеки у ніч проти 24 квітня атакували дві нафтобази у Смоленській області РФ. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. 

Додамо, українські військові щодня ефектно б'ють по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як уразили танк "Т-90" противника на Донецькому напрямку.

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Миколаївська область
військова техніка
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