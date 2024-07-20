Украинские морпехи уничтожили технику врага: видео

Морпехи уничтожили зенитную установку оккупантов. Фото: скриншот

Морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку. Она была замаскирована в лесополосе на временно оккупированной территории Херсона.

Видео меткой работы бойцов в субботу, 20 июля, опубликовали на странице бригады в Facebook.

Читайте также:

Точная работа бойцов

Морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты прицельным выстрелом уничтожили ЗУ-23-2. Украинские защитники продемонстрировали свою решительность и твердость и не оставили оккупантам никакого шанса на спасение.

"Попытки врага убежать не принесли результата. Как хищник не отпускает своей добычи, так и морпехи не дают шанса противнику на спасение!" — отмечено в сообщении бригады.

Дым от взрыва. Фото: скриншот

Больше о ситуации на южном направлении

Мы писали, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига на Херсонщине. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

В то же время российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.