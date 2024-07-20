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Українські морпіхи показали, як ліквідували ворожу зенітну установку

20 липня 2024 15:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Українські морпіхи знищили техніку ворога: відео
Морпіхи знищили зенітну установку окупантів. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти знищили ворожу зенітну установку. Вона була замаскована в лісосмузі на тимчасово окупованій території Херсонщини. 

Відео влучної роботи бійців у суботу, 20 липня, опублікували на сторінці бригади у Facebook.

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Влучна робота бійців

Морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти прицільним пострілом знищили ЗУ-23-2. Українські захисники продемонстрували свою рішучість та непохитність та не залишили окупантам жодного шансу на порятунок. 

"Спроби ворога втекти не дали результату. Як хижак не відпускає своєї здобичі, так і морпіхи не дають шансу противнику на порятунок!" — зазначено у повідомленні бригади.

Наслідок прицільного удару українських морпіхів
Дим від вибуху. Фото: скриншот

Більше про ситуацію на південному напрямку

Ми писали, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

Водночас російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для  їхнього обслуговування та ремонту. 

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