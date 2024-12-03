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Украинские партизаны рассекретили корабль, атаковавший Одессу

3 декабря 2024 10:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Украинские партизаны нашли ракетоноситель РФ
Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Агент партизанского движения АТЕШ обнаружил фрегат-носитель крылатых ракет "Адмирал Макаров". В свое время это судно повредили украинские Силы обороны. Пока его прячут в Новороссийске под охраной.

Об этом сообщили в движении АТЕШ.

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Партизаны разведали военно-морскую базу Черноморского флота РФ в Новороссийске. Там находятся боевые корабли, патрульные катера и суда снабжения, которые враг передислоцировал из временно оккупированного Крыма. Среди них оказался и носитель крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров". По данным АТЕШ, он находится под усиленной охраной.

Украинские партизаны рассекретили корабль, атаковавший Одессу - фото 1
Корабли в Новороссийске. Фото: АТЭШ

"На побережье развернуты посты с крупнокалиберными пулеметами для защиты от атак дронов. На причалах зафиксирована загрузка боеприпасов, что указывает на подготовку к новым операциям", — рассказали партизаны.

Что известно о корабле

"Адмирал Макаров" — один из новейших кораблей РФ. Он был спущен на воду в 2017 году. После начала полномасштабного вторжения он участвовал в обстрелах Украины. В частности, речь идет об ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям вблизи Одессы и Винницы. В результате последнего погибли 27 человек.

В октябре 2022 года "Адмирал Макаров" получил серьезные повреждения во время атаки украинских беспилотников на базу Черноморского флота в Севастополе.

Ранее мы писали, что российские морские офицеры с семьями бегут из оккупированного Крыма в Севастополь. Также мы сообщали, что несмотря на болезненные удары Сил обороны, Черноморский флот все еще опасен для Украины.

 

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