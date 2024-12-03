Українські партизани знайшли ракетоносій РФ

Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: росЗМІ

Агент партизанського руху АТЕШ виявив фрегат-носій крилатих ракет "Адмірал Макаров". Свого часу це судно пошкодили українські Сили оборони. Наразі його переховують у Новоросійську під охороною.

Про це повідомили у русі АТЕШ.

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Партизани розвідали військово-морську базу Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Там перебувають бойові кораблі, патрульні катери й судна постачання, які ворог передислокував з тимчасово окупованого Криму. Серед них виявився і носій крилатих ракет "Калібр" фрегат "Адмірал Макаров". За даними АТЕШ, він перебуває під посиленою охороною.

Кораблі у Новоросійську. Фото: АТЕШ

"На узбережжі розгорнуті пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксоване завантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій", — розповіли партизани.

Що відомо про корабель

"Адмірал Макаров" — один з найновіших кораблів РФ. Його було спущено на воду у 2017 році. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обстрілах України. Зокрема, йдеться про удари по нафтопереробним підприємствам поблизу Одеси та по Вінниці. Внаслідок останнього загинули 27 людей.

У жовтні 2022 року "Адмірал Макаров" зазнав серйозних пошкоджень під час атаки українських безпілотників на базу Чорноморського флоту у Севастополі.

Раніше ми писали, що російські морські офіцери з родинами тікають з окупованого Криму до Севастополя. Також ми повідомляли, що, попри болючі удари Сил оборони, Чорноморський флот все ще є небезпечним для України.