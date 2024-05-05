Украинские военные работают над уничтожением российского баллистического потенциала, — Братчук

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот

Российские военные избрали новую тактику обстрела юга Украины. Сейчас на Одесский регион все чаще летят баллистические ракеты типа "Искандер" из Крыма. Они более мобильны и скоростные. Однако украинские военные уже активно работают над ликвидацией этого вооружения оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Уничтожение баллистики

По мнению военного, необходимо не только считать сколько такого вооружения есть у врага, но и оценивать важность труда над ликвидацией баллистического потенциала России. Ведь эти ракеты несут угрозу не только Одесскому региону, но и Украине в целом.

"На сегодняшний день у россиян есть ресурс баллистических ракет. Я думаю, что здесь оглядываться надо не на то, сколько их у него есть, а работать над уничтожением этого ресурса. У нас есть прекрасный пример "Джанкойского синдрома", когда уничтожались российские "Калибры". Таких примеров достаточно", — подчеркнул Сергей Братчук.

Как заставить россиян вывести тактическую авиацию из Крыма

Кроме этого, Представитель Украинской добровольческой армии Юг раскрыл свою стратегию, которая, по его мнению, поможет вывести российскую тактическую авиацию из оккупированного Крыма. Он считает, что для этого необходимо сосредоточиться на двух аспектах: усилении противовоздушной обороны в Одесской области и проведении ударов на предубеждения против врага.

"Бить надо по ПВО в Крыму и других военных объектах, в том числе аэродромах, где находится вражеская авиация. Это будет лучший способ, чтобы врага отодвинуть и сделать то же, что удалось сделать в акватории Черного моря, когда отодвинули ракетоносители", — подчеркнул военный.

По его словам, в планах врага уже может быть отстранение ракетоносителей где-то на Каспий, поскольку порт Новороссийска не является гарантией безопасности для них. Это подтверждает пример "Оленегорского горняка", пораженного в том порту.

Атака на российский порт

Напомним, 4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков. В результате был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". Он был поврежден морским дроном.

Также мы писали, что россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.