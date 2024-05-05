Українські військові працюють над знищенням російського балістичного потенціалу, — Братчук

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот

Російські військові обрали нову тактику обстрілу півдня України. Зараз на Одеський регіон все частіше летять балістичні ракети типу "Іскандер" з Криму. Вони є більш мобільними й швидкісними. Та українські військові уже активно працюють над ліквідацією цього озброєння в окупантів.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Знищення балістики

На думку військового, необхідно не тільки рахувати скільки такого озброєння є у ворога, але й оцінювати важливість праці над ліквідацією балістичного потенціалу Росії. Адже ці ракети несуть загрозу не тільки для Одеського регіону, а й України в цілому.

"На сьогодні у росіян є ресурс балістичних ракет. Я думаю, що тут оглядатися треба не на те, скільки їх у нього є, а працювати над знищенням цього ресурсу. У нас є прекрасний приклад "Джанкойського синдрому", коли знищувалися російські "Калібри". Таких прикладів достатньо", — підкреслив Сергій Братчук.

Як змусити росіян вивести тактичну авіацію з Криму

Окрім цього, Речник Української добровольчої армії Південь розкрив свою стратегію, яка, на його думку, допоможе вивести російську тактичну авіацію з окупованого Криму. Він вважає, що для цього необхідно зосередитися на двох аспектах: підсиленні протиповітряної оборони на Одещині та проведенні ударів на упередження проти ворога.

"Бити треба по ППО в Криму та інших військових об’єктах, в тому числі аеродромах, де знаходиться ворожа авіація. Це буде найкращий спосіб, щоб ворога відсунути й зробити те саме, що вдалося зробити в акваторії Чорного моря, коли відсунули ракетоносії", — підкреслив військовий.

За його словами у планах ворога вже може бути відсунення ракетоносіїв десь на Каспій, оскільки порт Новоросійська не є гарантією безпеки для них. Це підтверджує приклад "Оленегорського горняка", який був уражений у тому порту.

Атака на російський порт

Нагадаємо, 4 серпня в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків. В результаті був пошкоджений десантний корабель "Оленегорський гірник". Його було пошкоджено морським дроном.

Також ми писали, що росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.