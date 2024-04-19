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Украинские военные разрушают оборонные системы россиян в Крыму — возможность подобных операций

19 апреля 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украинские военные разрушают оборонные системы россиян в Крыму — возможность подобных операций
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Системы противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма прикрывают объекты военной инфраструктуры врага. Именно поэтому они в приоритете поражения украинских бойцов и операции по их уничтожению будут повторяться и дальше.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам Дмитрия Плетенчука, это не первая подобная акция и не первая уничтоженная Украиной система ПВО на территории полуострова. Однако спикер отметил, что и не последняя — ведь это одна большая миссия освобождения Крыма от оккупантов.

"Мы откровенно, открыто предупреждали и предупреждаем, что подобные ситуации будут происходить с оккупантами на территории нашего Крыма и не только и дальше. Это все составляющие одной крупной операции по освобождению наших территорий" , — прокомментировал спикер.

Поражение военных объектов РФ

Мы писали, что по российскому военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, был нанесен удар. В результате этого повреждения получила российская военная техника, в том числе четыре установки С-400 и пункт управления системами ПВО.

Также мы сообщали, что российский вертолет Ка-27 упал неподалеку от временно оккупированного Крыма. Такая катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

Добавим, что оккупанты продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Да, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.

Одесса
российские войска
Крым
ВСУ
ВМС
Одесская область
Новости Одессы
ПВО
потери оккупантов
Дмитрий Плетенчук

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